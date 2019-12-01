Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü Astsubay hayatını kaybetti

01.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:14

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Jandarma Astsubay Hasan Bal (25) yaşamını yitirdi.

YAĞIŞ NEDENİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, öğlen saatlerinde Karakoçan ilçesine bağlı Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Başyurt Jandarma Karakolu'nda görevli Astsubay Hasan Bal'ın kullandığı 01 ADD 182 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü Bal ağır yaralandı. Bal, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bal, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bal'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Bal'ın Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA