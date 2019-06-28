"Astronotların Sağlığı İçin Uzaya Daha Fazla Köpek Gönderilmeli"

Chicago Üniversitesi mikrobik ekolojisti Jack Gilbert, salı günü gerçekleştirdiği sunumda astronotların sağlığı konusuna değindi. Gilbert, mikrobiyom çeşitliliği ve astronotlara arkadaşlık etmesi adına daha fazla köpeğin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev alması gerektiğini belirtti.

Mikrobiyom çeşitliliğinin gerekçesi olarak uzayda geçirilen uzun süreleri öne süren Gilbert, aynı zamanda köpeklerin mürettebatlara moral vermek amacıyla da bulunabileceğini belirtti.

Hayvan haklarına olan ilgi ve alakanın artması sonucunda köpeklerin uzaya gönderilmesi hakkında bazı eleştiriler oluşmuştu ancak bu olayda köpeklerin herhangi bir şekilde zarar görmediği ve etrafında olup bitenleri anlamadıkları ortaya çıktı. Örneğin mürettebat, günlük işlerini yaparken aynı zamanda Laika II'nin kulaklarını sevdiklerinde köpek hiçbir farklılık sezmiyordu.

Gilbert'ın bu önerisine karşı ya da destekleyici bir yorum henüz bulunmuyor. NASA'nın konu hakkında ne söyleyeceğini ise bir süre sonra öğreneceğiz gibi görünüyor.