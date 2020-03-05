Astronot Willy: Macera Gezegeni Filmi

05.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:51

Ailesi ile birlikte uzayda seyahat eden Willy, uzay gemisinde yaşanan bir sorun sonucu ailesinden ayrılmak zorunda kalır. Willy, uzay gemisinin kapsülü ile vahşi ve keşfedilmemiş bir gezegene iniş yapar. Hem gezegeni bilmemesi hem de ailesinin yanında olmamasından dolayı ne yapacağını bilemeyen Willy’ye, bir hayatta kalma robotu olan Buck yardımcı olur. Bu vahşi gezegenden kurtarılmayı bekleyen Willy, bu süreçte zorlu bir maceranın içerisine sürüklenir.

Yönetmen: Eric Tosti

Senaryo: Eric Tosti, David Alaux, Jean-François Tosti

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Terra Willy: Planète inconnue

Yapımcı Firma: Logical Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 12.07.2019



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Kaynak: InterSinema.com