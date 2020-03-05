Astronot Willy: Macera Gezegeni Filmi
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Ailesi ile birlikte uzayda seyahat eden Willy, uzay gemisinde yaşanan bir sorun sonucu ailesinden ayrılmak zorunda kalır. Willy, uzay gemisinin kapsülü ile vahşi ve keşfedilmemiş bir gezegene iniş yapar. Hem gezegeni bilmemesi hem de ailesinin yanında olmamasından dolayı ne yapacağını bilemeyen Willy’ye, bir hayatta kalma robotu olan Buck yardımcı olur. Bu vahşi gezegenden kurtarılmayı bekleyen Willy, bu süreçte zorlu bir maceranın içerisine sürüklenir.
Yönetmen: Eric Tosti
Senaryo: Eric Tosti, David Alaux, Jean-François Tosti
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Terra Willy: Planète inconnue
Yapımcı Firma: Logical Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 12.07.2019
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Kaynak: InterSinema.com