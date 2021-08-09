Astronomi eğitiminin ev sahibi: EÜ Gözlemevi
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Astronomi eğitiminin ev sahibi: EÜ Gözlemevi

Astronomi eğitiminin ev sahibi: EÜ Gözlemevi
Bültenler - Haberler | Güncel

Uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz döneminde Ege Üniversitesi (EÜ) Gözlemevi tarafından pandemi koşullarına uygun, orta öğretim öğrencilerine yönelik "Telafide Ben de Varım: Astronomi Eğitimi" etkinliği düzenleniyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir EBA işbirliğinde düzenlenen eğitime, İzmir'de bulunan ortaöğretim öğrencileri katıldı. Etkinliğin detayları hakkında bilgi veren EÜ Gözlemevi müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, "Milli Eğitim Bakanlığımızca 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak, Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilen seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde çocuklarımızın fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla Telafide Ben de Varım Programı hazırladık. Eğitimlerimiz Ağustos ayı boyunca hafta içi her gün, gün boyu sürecek. Gökyüzü ve uzay bilimlerine eğitimine ilgi duyan tüm öğrencilerimizi eğitimimize bekliyoruz" dedi.

Gözlemevinde yürütülecek olan eğitimlerde öğrencilere, Güneş ve Ay Sistemi hakkında bilgiler verilecek. Ayrıca eğitimde öğrencilere, Türkiye'nin milli uzay programı tanıtılarak, teleskop ile Güneş gözlemi yapma imkânı da sunulacak.

Kaynak: Bültenler

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