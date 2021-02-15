AstraZeneca ve Oxford tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca ve Oxford tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verdi. Bu gelişmeyle birlikte AstraZeneca, acil kullanım için DSÖ tarafından resmi olarak onaylanan ikinci aşı oldu.

DSÖ, acil kullanım için iki AstraZeneca ve Oxford'un birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanım için onayladığını duyurdu.

DSÖ'nün yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşılarının küresel olarak adil dağıtımının COVAX programı dahilinde gerçekleşebileceği belirtildi.

"ÜRETİMİ BÜYÜTMEMİZ GEREKİYOR"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün yaptığı açıklamada, "Aşıların hızlı dağıtımı için artık her şeye sahibiz. Ancak yine de üretimi büyütmemiz gerekiyor" dedi.

UCUZ VE KOLAY DAĞITIMI VAR

AstraZeneca-Oxford aşısının onayı, DSÖ tarafından acil kullanım onayı alan Pfizer-BioNTech aşısı da dahil olmak üzere diğer geliştiricilere göre daha ucuz ve dağıtılması daha kolay olduğu için olumlu karşılandı. Aşının varyantlarından biri Güney Kore'de, diğeri Hindistan'da üretiliyor.

DSÖ TARAFINDAN ONAYLANAN İKİNCİ AŞI OLDU

Bu gelişmeyle birlikte AstraZeneca, acil kullanım için DSÖ tarafından resmi olarak onaylanan ikinci aşı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı