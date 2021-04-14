- AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı
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- AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR - Haberler | Güncel

- AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Danimarka'da İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, Covid-19'a karşı geliştirilen AstraZenaca aşısının kan pıhtılaşma vakaları nedeni ile ülkede kullanımının durdurulduğunun açıklandığı basın...

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- AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

KOPENHAG - Danimarka'da İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, Covid-19'a karşı geliştirilen AstraZenaca aşısının kan pıhtılaşma vakaları nedeni ile ülkede kullanımının durdurulduğunun açıklandığı basın toplantısında bayıldı.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının gençlerde kullanımının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu gerekçesi ile Danimarka, aşıyı kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke olmuştu. AstraZeneca aşısı ile ilgili kararın açıklandığı canlı yayında Danimarka İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen bayıldı.

Çevrede bulunanlar Erichsen'in yardımına koşarken, Erichsen bir süre sonra kendisine gelerek salondan yürüyerek ayrıldı. Erichsen'in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilerken, tedbir amaçlı acil servise kaldırıldığı açıklandı.

- AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı
- AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı
- AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı
- AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

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