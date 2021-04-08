AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Sağlık
AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası

AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kanda pıhtılaşmaya neden olduğu iddiaları gündeme gelmiş, basına yansıyan haberlerin üzerine 20'den fazla ülkede aşının kullanımı askıya alınmıştı. Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı kabul edilirken, bu durumun çok nadir görüldüğü belirtildi.

Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar
Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı

Avrupa'da AstraZeneca aşısı olan çok sayıda kişi, kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Aşı sonrası ölümlerin artmasıyla birlikte AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddia edilmişti. Aşı hakkındaki tartışmalar devam ederken, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından AstraZeneca hakkında yeni açıklama geldi. EMA, AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı olduğunu ifade ederek, bunun çok nadir görüldüğünü açıkladı.

''ÇOK NADİR DE OLSA GÖRÜLÜYOR''

Aşı tedarikinde yaşanan aksaklıklara dikkat çeken EMA, aşının faydalarının risklerden daha fazla olduğunu vurguladı. EMA açıklamasında, "EMA'nın güvenlik komitesi bugün, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının aşının çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiği sonucuna vardı" denildi.

"AŞININ KULLANIMINA ÜYE DEVLETLER KARAR VERECEK"

EMA, "Şimdiye kadar, bildirilen vakaların çoğu, aşılamadan sonraki 2 hafta içinde 60 yaşın altındaki kadınlarda meydana geldi. Mevcut olan kanıtlara dayanarak, belirli risk faktörleri doğrulanmamıştır" ifadelerini kullandı. Korona virüs aşılarının güvenli ve etkili kullanımını desteklediğinin altını çizen EMA, ulusal düzeydeki aşılama kampanyaları sırasında aşının kullanılmasının üye devletlerce belirleneceğini ifade etti.

İNGİLTERE'DE 30 YAŞ ALTINDA AŞININ KULLANILMAMASI TAVSİYE EDİLDİ

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) 30 yaşın altındaki kişilere AstraZeneca aşısı yerine alternatif başka bir Covid-19 aşısının uygulanmasını önerdi. AstraZeneca aşısının 30 yaşın altındaki kişilere uygulanmasıyla nadir olan kan pıhtılaşma riskinin arttığını belirten MHRA, 18-29 yaşları arasındaki kişilere, mümkün olan başka bir alternatif aşının uygulanmasını önerdi.

AŞI ÇOK SAYIDA ÜLKEDE ASKIYA ALINMIŞTI

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından üretilen aşının kullanımı, kan pıhtılaşmasına yol açtığına dair endişelerin ardından çok sayıda ülkede askıya alınmıştı.

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kanda pıhtılaşmaya neden olduğu iddiaları gündeme gelmiş, 20'den fazla ülkede aşının kullanımı askıya alınmıştı.

Avrupa İlaç Ajansı, aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığını fakat bu durumun nadir olarak görüldüğünü belirtti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Fatih Terim Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:08:58. #1.14#
title