AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası

AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kanda pıhtılaşmaya neden olduğu iddiaları gündeme gelmiş, basına yansıyan haberlerin üzerine 20'den fazla ülkede aşının kullanımı askıya alınmıştı. Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı kabul edilirken, bu durumun çok nadir görüldüğü belirtildi.

Avrupa'da AstraZeneca aşısı olan çok sayıda kişi, kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Aşı sonrası ölümlerin artmasıyla birlikte AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddia edilmişti. Aşı hakkındaki tartışmalar devam ederken, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından AstraZeneca hakkında yeni açıklama geldi. EMA, AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı olduğunu ifade ederek, bunun çok nadir görüldüğünü açıkladı.

''ÇOK NADİR DE OLSA GÖRÜLÜYOR''

Aşı tedarikinde yaşanan aksaklıklara dikkat çeken EMA, aşının faydalarının risklerden daha fazla olduğunu vurguladı. EMA açıklamasında, "EMA'nın güvenlik komitesi bugün, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının aşının çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiği sonucuna vardı" denildi.

"AŞININ KULLANIMINA ÜYE DEVLETLER KARAR VERECEK"

EMA, "Şimdiye kadar, bildirilen vakaların çoğu, aşılamadan sonraki 2 hafta içinde 60 yaşın altındaki kadınlarda meydana geldi. Mevcut olan kanıtlara dayanarak, belirli risk faktörleri doğrulanmamıştır" ifadelerini kullandı. Korona virüs aşılarının güvenli ve etkili kullanımını desteklediğinin altını çizen EMA, ulusal düzeydeki aşılama kampanyaları sırasında aşının kullanılmasının üye devletlerce belirleneceğini ifade etti.

İNGİLTERE'DE 30 YAŞ ALTINDA AŞININ KULLANILMAMASI TAVSİYE EDİLDİ

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) 30 yaşın altındaki kişilere AstraZeneca aşısı yerine alternatif başka bir Covid-19 aşısının uygulanmasını önerdi. AstraZeneca aşısının 30 yaşın altındaki kişilere uygulanmasıyla nadir olan kan pıhtılaşma riskinin arttığını belirten MHRA, 18-29 yaşları arasındaki kişilere, mümkün olan başka bir alternatif aşının uygulanmasını önerdi.

AŞI ÇOK SAYIDA ÜLKEDE ASKIYA ALINMIŞTI

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından üretilen aşının kullanımı, kan pıhtılaşmasına yol açtığına dair endişelerin ardından çok sayıda ülkede askıya alınmıştı.