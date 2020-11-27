Tartışmalı Oxford-Astrazeneca aşısı yeniden incelenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Tartışmalı Oxford-Astrazeneca aşısı yeniden incelenecek

27.11.2020 22:07 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:47
Tartışmalı Oxford-Astrazeneca aşısı yeniden incelenecek

İngilitere'de Astrazeneca-Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, pandemiyle mücadelede umut vermişti ancak aşıya yönelik eleştiriler artıyor. İngiltere hükümeti de bu eleştiriler sonrası aşının tekrar incelenmesine karar verdi.

İngiliz ilaç üreticisi Astrazeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili tartışmalar üzerine İngiltere'de hükümet aşının tekrar incelenmesine karar verdi. Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen aşının Kovid-19'a karşı yüzde 70 koruma sağladığı açıklanmıştı.

İNCELEME İLAÇ DENETİM DAİRESİ TARAFINDAN YAPILACAK

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan cuma günü başkent Londra'da aşıyla ilgili yapılan açıklamada, "Aşının güvenlik, etkinlik ve kalite standartlarını karşılaması, onaylanması için ilk ve önemli bir adım" denildi. Bakanlığın açıklamasında, aşıyla ilgili incelemenin İngiltere İlaç Denetim Dairesi tarafından yapılacağı kaydedildi.

Aşının klinik çalışmaları ve açıklanan etkisiyle ilgili şüpheler nedeniyle inceleme yapılacağını kaydeden İsveç ve İngiliz sermayeli Astrazeneca şirketinin sözcüsü de, Alman haber ajansı DPA'ya incelemeyle "aşıyla ilgili mevcut çalışmalara ilişkin verilerin tamamlanacağını" söyledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Lafı eğip bükmedi! Cüneyt Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri
Lafı eğip bükmedi! Cüneyt Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri

AŞININ ETKİSİNİN YÜDE 70 OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Şirketten yapılan açıklamada, aşının testler sonucunda yüzde 70 olarak belirlenen etkisinin belirli bir dozla yükseltilebileceği belirtilerek farklı dozlarda iki klinik çalışmadan elde edilen verilerin dikkate alındığı aktarıldı.

İkinci ve üçüncü faz kombine denemelerde, deneklere önce yarım doz, bir ay sonra da tam doz aşı uygulandığı belirtilen açıklamada, buradan elde edilen ara sonuçlara göre aşının etkisinin yüzde 90 olarak tespit edildiğine işaret edildi. İki tam doz uygulanan üçüncü faz denemelerde ise etkinin yüzde 62 olarak görüldüğü belirtilirken, ortalama etkinin böylece yüzde 70 olarak değerlendirildiği vurgulandı.

AŞI NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Ancak uzmanlar deneklere farklı dozlar verilerek elde edilen sonuca göre etkinin açıklanmasını eleştiriyor. ABD'li araştırmacılar ayrıca aşının yüzde 90 etki sağlayan araştırmasında deneklerin 55 yaş altında olmasına tepki gösterdi. Uzmanlara göre yaşlıların ve özellikle savunma sistemleri zayıf olanların da araştırma grubuna dahil edilmesi gerekiyor.

Aşının 2-8 derece arasında soğutma sağlayan buzdolaplarında muhafaza edilebilecek olması ise büyük bir avantaj olarak görülüyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İlaç Denetim Dairesi'nden verileri değerlendirilmesi ve aşı çalışmalarının sıkı güvenlik standartlarına uyup uymadığının belirlenmesini talep ettiklerini belirterek "Bağımsız denetim kurumu MHRA tarafından onaylandıktan sonra aşı elde etmede en iyi konumda olmak için yorulmadan çalışıyoruz" dedi.

PFİZER VE MODERNA MİLYONLARCA SİPARİŞ ALDI

Alman Biontech ve ABD'li ortağı Pfizer'in geliştirdiği aşı ile ABD merkezli Moderna'nın aşılarının etkinliğinin ise yaklaşık yüzde 95 olduğu belirtiliyor. Bu şirketler, şu ana kadar dünya genelinden milyarlarca sipariş aldı.

Tartışmalı Oxford-Astrazeneca aşısı yeniden incelenecek

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yorumları (1)
SERKAN: buda fos çıktı 1 yıldır tüm dünyayı oyaladılar kandırdılar aşı falan bulunmayacak küreselciler dünyanın yaşlı nüfusunu azaltmakta kararlılar aşı maşı beklemeyin 1 yıldır tüm dünyaya gaz verip duruytorlar herkes başının çaresine baksın
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Cansu Dere Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Türk Kasım Adana Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartışmalı Oxford-Astrazeneca aşısı yeniden incelenecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 22:52:04. #1.14#
title