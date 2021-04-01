AstraZeneca aşısı nedir? AstraZeneca aşı yan etkileri nedir? AstraZeneca aşı hangi ülkenin?

Covid-19'a karşı geliştirilen ilk iki aşıdan olan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı AB'nin en büyük ülkelerinde, kanda pıhtılaşma yaratıp derin damar tıkanıklığı ve Akciğer Embolisi gibi hastalıkların riskini artırıyor olabileceği kuşkusuyla geçici olarak durduruldu. Peki, AstraZeneca aşısı nedir? AstraZeneca aşı yan etkileri nedir? AstraZeneca aşı hangi ülkenin?

AstraZeneca AŞISI NEDİR?

AstraZeneca plc, merkezi Cambridge, İngiltere'de bulunan bir İngiliz-İsveç ilaç ve biyoloji şirketidir.

Şirket 16 ülkede üretim ve 100'ü aşkın ülkede satış yapar. 2012 yılında reçeteli ilaç satışları ve onlarca ülkede gerçekleştirdiği çalışmalar ile (Pfizer, Sanofi,Novartis, Merck & Co., Roche ve GlaxoSmithKline'den sonra) dünyanın en büyük 7. ilaç şirketi olmuştur. AstraZeneca başta onkoloji, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve solunum olmak üzere birçok önemli tıbbi alan için ilaç üretir.

Şirket İsveç merkezli Astra AB ve İngiltere merkezli Zeneca Group'un birleşmesi ile 1999 yılında kuruldu ve bugüne dek Cambridge Antibody Technology (2006'da), MedImmune (2007'de), Spirogen (2013'te) ve Definiens (2014'te) gibi birçok oluşumu bünyesine kattı.

AstraZeneca'nın 26,1 milyar dolarlık sağlık hizmeti hacmi vardır. Londra Borsası'nda bir birincil listesi bulunur ve FTSE 100 Endeksi'nde yer alır. New York Stock Exchange ve OMX'de ikincil listeye sahiptir.

AstraZeneca aşısının riskleri ve yan etkileri

İngiliz-İsveç ortaklı şirket AstraZeneca'nın eylül ayında yürüttüğü klinik deneyler sırasında bir kişide aşılamadan sonra omurilik iltihabının görülmesi büyük tartışma yaratmıştı. Bir uzman kurul omurilik iltihabının aşı ile bir bağlantısı olmadığını tespit edene kadar klinik deneylere ara verildi. AstraZeneca aşısının uygulanmasından sonra da tipik sayılan aşının yapıldığı yerde kızarıklık, şişme, yorgunluk gibi yan etkilerin meydana geldiği bildirildi. Bu aşıda da yan etkiler yaşlı kişilerde çok hafif düzeyde ve ender şekilde ortaya çıktı. AstraZeneca aşısı viral vektör tekniğiyle üretiliyor.

COVID-19 Aşısı Sonrası Yan Etkiler

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

Kaynak: DW Türkçe