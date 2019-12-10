Astral Boyut Filmi
Astral Boyut filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Astral Boyut filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini Chris Mul'un üstlendiği ve senaryosunu ise Michael Mul'la birlikte kaleme aldığı dram, korku ve bilim kurgu temalı filmin başrollerinde Frank Dillane, Vanessa Grasse, Catherine Steadman, Damson Idris ve Trevor White yer alıyor.
Yönetmen: Chris Mul
Senaryo: Chris Mul, Michael Mul
Oyuncular: Frank Dillane, Catherine Steadman, Damson Idris, Vanessa Grasse, Trevor White, Darwin Shaw, Jennifer Brooke, Mark Aiken, Ned Porteous, Juliet Howland
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Astral
Yapımcı Firma: Özen Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 83 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 27.12.2019
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