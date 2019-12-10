Astral Boyut Filmi

10.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:58

Yönetmenliğini Chris Mul'un üstlendiği ve senaryosunu ise Michael Mul'la birlikte kaleme aldığı dram, korku ve bilim kurgu temalı filmin başrollerinde Frank Dillane, Vanessa Grasse, Catherine Steadman, Damson Idris ve Trevor White yer alıyor.

Yönetmen: Chris Mul

Senaryo: Chris Mul, Michael Mul

Oyuncular: Frank Dillane, Catherine Steadman, Damson Idris, Vanessa Grasse, Trevor White, Darwin Shaw, Jennifer Brooke, Mark Aiken, Ned Porteous, Juliet Howland

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Astral

Yapımcı Firma: Özen Film

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 83 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 27.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com