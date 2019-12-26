Astral Boyut
Türkiye genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.
Türkiye genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.
"Astral Boyut"
Chris Mul'un yönetmenliğini üstlendiği "Astral Boyut", annesinin ölümüyle zor zamanlar yaşayan ve bilimsel astral seyahat deneyimini gerçekleştirmeyi kafaya koyan bir gencin hikayesini anlatıyor.
Korku ve dram karışımı filmin başrollerinde Frank Dillane, Catherine Steadman, Damson Idris, Vanessa Grasse ve Trevor White oynuyor.