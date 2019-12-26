Astral Boyut
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Astral Boyut

Türkiye genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

26.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:07
Astral Boyut

genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Astral Boyut"

Chris Mul'un yönetmenliğini üstlendiği "Astral Boyut", annesinin ölümüyle zor zamanlar yaşayan ve bilimsel astral seyahat deneyimini gerçekleştirmeyi kafaya koyan bir gencin hikayesini anlatıyor.

Korku ve dram karışımı filmin başrollerinde Frank Dillane, Catherine Steadman, Damson Idris, Vanessa Grasse ve Trevor White oynuyor.

Kaynak: AA

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: Astral Boyut
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