Aston Villa - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Birleşik Krallık'ta futbol heyecanı FA Cup maçı, Aston Villa - Liverpool maçı ile devam ediyor. Dünyanın takip ettiği Aston Villa - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile Aston Villa maçı ile heyecan devam ediyor.İngiltere FA Cup maçı, Aston Villa - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta olacağı detaylarda.
ASTON VİLLA- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere FA Cup maçı, Aston Villa - Liverpool karşılaşması Birmingham, Villa Park Stadyumu'nda gerçekleşecek. Dünya'da takip edilen Aston Villa - Liverpool maçı Türkiye'de Tivibu Spor 2 Tivibu 79 ve web üzerinden takip edilebilecek.
ASTON VİLLA- LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
İngiltere FA CupAston Villa - Liverpool maçı, 08 Ocak Cuma günü Türkiye saatiyle 22:45'de başlayacak.