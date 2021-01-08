Aston Villa - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Birleşik Krallık'ta futbol heyecanı FA Cup maçı, Aston Villa - Liverpool maçı ile devam ediyor. Dünyanın takip ettiği Aston Villa - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.