Aston Martin Rapide AMR Türkiye'de!

Aston Martin’in tüm dünyada sadece 210 adetle sınırlı olmak üzere satışa sunacağı Rapide AMR, Türkiye’de yalnızca Aston Martin Turkey’de yerini aldı.

CARMEDYA.COM – Aston Martin'in tüm dünyada sadece 210 adetle sınırlı olmak üzere satışa sunacağı Rapide AMR, Türkiye'de yalnızca Aston Martin Turkey'de yerini aldı.

Saatte 330 km/s hız yapabilen yüksek performans modeli, teknolojisini ve karakterinin büyük bir kısmını Aston Martin Vantage GT12'den alan atmosferik motora sahip. Büyütülmüş manifoldlar, 6.0 litrelik V12 motora hava akışını artırırken yenilenen motor ve şanzıman kalibrasyonu ile güç artışı sağlıyor. V12 motor, 603 beygir ve 630 Nm tork üretirken yeni dörtlü egzoz, AMR rozetine yakışan karakteristik bir sese sahip.

Rapide AMR'ın aerodinamiği, sürtünmeyi minimuma indirmek için tasarlanırken otomobilde bulunan ön lip, arka difüzör, spoyler gibi ekstra aerodinamik unsurlar ise karbon fiberden. Ayrıca büyük hava girişlerine sahip yeni kaput için de karbon fiber kullanılmış.

Tüm bu gücün kullanılmasına yardımcı olmak ve 0'dan 100 km/s hıza 4.4 saniyede çıkmak için Rapide AMR, 21 inç büyüklüğündeki jantlar ve ultra yüksek performanslı Michelin Super Sport lastiklerle sunuluyor. Aynı zamanda fren soğutmasına da katkı sağlayabilmesi amacıyla, Rapide AMR'ın jantları çok kollu bir tasarıma sahip. Rapide AMR, modifiye fren kanalları ve toz kalkanları ile de Vanquish S'teki soğutma sisteminin daha gelişmiş halini kullanıyor.

Yüksek gücü dizginlemek için modelde standart olarak karbon seramik frenler kullanılıyor. Araçta önde 6, arkada ise 4 pistonlu kaliperler bulunuyor. Karbon seramik diskler aynı zamanda AMR'ın hafif parça kullanımının bir parçası.

Standart bir Rapide S'ten 10 mm daha alçak olan Rapide AMR, üç aşamalı adaptif amortisörlere sahip.

Baştan aşağı yeniden tasarlanan modelin geliştirme aşamalarının çoğu Almanya Nürburgring'de yeni açılan AMR Performans Merkezi'nde gerçekleşti.

Rapide AMR, üç farklı tasarım versiyonuyla satışa sunulacak. Standard ve Silhouette versiyonları, dört renk ile otomobil meraklılarıyla buluşacak. Standard versiyonda; ön lipe, eşiklere ve arka difüzöre AMR Lime vurguları eklerken Silhouette versiyonda; yeşil tonlu Lime vurguları yerine bunun yerine China Grey veya Clubsport White renklerinde kontrast bir şerit ekleniyor. Signatur'da ise belirgin bir AMR görünümü için Stirling Green boyası Lime vurguları ve çizgisiyle eşleşiyor. Bu da Aston Martin Racing takımı ve yarış otomobillerinin görünümlerine en yakın tasarım olarak dikkat çekiyor.

Yeni modelin Onyx Black rengine sahip versiyonu Aston Martin Turkey'in İstanbul Yeniköy'deki mağazasında sergileniyor.

Kaynak: Carmedya.com