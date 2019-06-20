Aston Martin'in hiper arabası Valhalla James Bond filminde!

Hiper arabaların mimarı Aston Martin, ilk olarak 1964 yapımı Goldfinger filmindeki James Bond ile tanınmıştı. Yeni James Bond filminde de ekranlara gelecek olan Aston Martin'in son hiper aracı Valhalla oldu. Peki, Valhalla nedir?

ADINI İSKANDİNAV MİTOLOJİSİNDEN ALDI

Hiper arabanın ismi ilk olarak Aston Martin AM-RB-003 olarak belirlense de sonradan Valhalla adı uygun görülmüş. Ünlü şirket daha önce Valkyrie, Vanquish ve Vantage isimleriyle çıkardığı araçlarla İskandinav mitolojisini ve ''V'' serisini de sürdürmüş oldu. Sonuç olarak adını diğer seriler gibi İskandinav mitolojisinden alan yeni araç, F1 takımlarından Red Bull Advanced Technologies ile yapılan ortaklıkla geliştirildi.

3 SANİYEDE 100 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİYOR

Valhalla, hafif karbon lif gövde ve özel geliştirilmiş süperşarjlı V6 benzinli motora sahip. Aracın motoru ayrıca batarya/elektrik hibriti sistemle de bağlantılı olarak üretilmiş. Hiper araba saatte 320 km 'ye ulaşabiliyor ve 1.000 fren beygir gücüne sahiptir. Aston Martin 'in lüks aracı, 0'dan saatte 100 km hıza 3 saniyede ulaşabiliyor.

'HER ASTON MARTİN MODELİNİN BİR HİKAYESİ VAR'

Firma patronu Andy Palmer, yeni aracın isminin duyurulmasından sonra, "Aston Martin modelleri her zaman çok dikkat çekiyor. Bunun sebebi ise her birinin bir hikayesi olması ve dikkat çekmesi. Valkyrie'nin ardından güçlü duruşu ve bağlantısı olan Aston Martin Valhalla isminin gelmesi gerektiğini biliyorduk." şeklinde konuştu. Valhalla, yeni James Bond filminde de yer alacak. Aston Martin daha önceki Bond filmlerinde de ekranlara gelmişti. Bond ise tam bir Aston Martin tutkunu. Öte yandan 1964 yapımı Goldfinger 'da 007 kodlu ajan James Bond ikonikleşmiş DB5 'i kullanmıştı.

VALHALLA NEDİR?

Aston Martin ile duyulan Valhalla, İskandinav mitolojisinde "Savaşta ölenlerin salonu" olarak anılır. İskandinav mitolojisinde Valhalla, tanrıların diyarı Asgard'da bulunan geniş ve kocaman bir kabul salonudur. Odin tarafından yönetilir. Burada Odin, savaş esnasında kahramanca savaşıp ölenlere bir ziyafet hazırlatır ve onlarla beraber bu eğlenceye katılır.

Huzurlu bir şekilde ölenler Valhalla'ya gelemezler. Ayrıca doğum yaparken ölen kadınların da Valhalla'ya kabul edildiği de söylenir. Kadın veya erkek fark etmeksizin, savaşta ölen herkes Valhalla'ya girmeye hak kazanır. Savaş meydanında ölenlere einherjar denir ve valkür (savaşçı bakireler) tarafından at sırtında büyük salona taşınırlar.