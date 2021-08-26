AŞTİ'nin duvarları grafiti ile renklenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AŞTİ'nin duvarları grafiti ile renklenecek

AŞTİ'nin duvarları grafiti ile renklenecek
Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel - Haberler | Kültür Sanat

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) "Duvar Sanatı Festivali" düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) "Duvar Sanatı Festivali" düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yenileme çalışmaları devam eden AŞTİ, "Sokaktaki Ankara" temasıyla başlatılan proje kapsamında grafiti festivaline ev sahipliği yapacak. Birçok grafiti sanatçısının yer alacağı festival, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, 28-29 Ağustos'ta yapılacak.

Festivalde, duvar sanatçılarının grafiti çalışmaları sergilenecek, workshop, çeşitli etkinlikler, müzik dinletileri ve söyleşiler düzenlenecek.

Duvar sanatı alanında Türkiye'nin tanınan isimleri, "Duvar Sanatı Festivali"nde AŞTİ'nin duvarlarını renklendirecek.

AŞTİ'nin duvarları grafiti ile renklenecek
AŞTİ'nin duvarları grafiti ile renklenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Cimilli İbo Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Marcao Ali Koç Burak Elmas Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AŞTİ'nin duvarları grafiti ile renklenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 16:45:23. #1.16#

title