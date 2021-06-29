AŞTİ'de yerinde aşı uygulaması başladı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) vatandaşlar için yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) vatandaşlar için yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Esenboğa Havalimanı ve AVM'lerin ardından AŞTİ'de aşı uygulama standı açtı.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar ve AŞTİ çalışanları, onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra aşılanıyor. Vatandaşlardan aşıdan sonra bir süre istirahat etmesi istenirken herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sırrı Kotanoğlu, AŞTİ'de yürütülen yerinde aşılama çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İki günde aldığımız rakamlar gayet güzel. Hem gelen ve giden yolcular hem de çalışanlar için yerinde hizmet açısından güzel bir örnek oldu. Ankara'da 4 milyonu aşkın aşı yaptık." bilgisini paylaştı.

Bugün 10'u aşkın AVM'de aşılama çalışmalarının başladığını, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Esenboğa Havalimanı'ndan da güzel sonuçlar alındığını anlatan Kotanoğlu, aşıya ulaşılabilirliği ve böylelikle aşı olan nüfusu artırarak salgının önüne geçmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Kotanoğlu, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin tamamında da 24 saat aşı uygulamalarının yapıldığına işaret ederek, vatandaşlara bir an evvel aşılarını olma çağrısında bulundu.

"Anonsu duyup aşı olmaya geldim, hizmetten çok memnun kaldım"

AŞTİ'de ilk doz aşısını olan otobüs şoförü Ömer Bektaş da "Anonsu duyup aşı olmaya geldim. Bu hizmetten çok memnun kaldım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Kamu kurumunda çalıştığını dile getiren Eyüp Atıcıyurt da görev sebebiyle AŞTİ'de olduğunu ve aşı uygulaması anonslarını duyunca aşısını yaptırmaya karar verdiğini anlattı.

İlk doz aşısını olduğunu aktaran Atıcıyurt, uygulamadan memnun kaldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü