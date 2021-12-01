AŞTİ'de kış lastiği denetimi

ANKARA (İHA) - Ankara'da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) denetim yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, AŞTİ'de yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların lastiklerini kontrol etti. Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için otobüslerde kış lastiği takılı olup olmadığını kontrol etti. Kumpas aletiyle lastiklerin diş derinliği ölçülürken, diş derinliği 4 milimetreden az olan araçlar denetimden geçemedi. Kış lastiği bulunmayan taşıtlara 846 TL para cezası kesilerek, en yakın lastikçiye gidebilmeleri için izin belgesi verildi.

Kahramanmaraş Elbistan'a seyahat eden ve kış lastiklerini yeni taktırdığını belirten bir şehirlerarası otobüs şoförü, "Herkesin kış lastiğini takmasını istiyorum. Takılmadığı zaman aynı insanın ayağındaki ayakkabı gibi kışın botlar nasıl kışın buzda kaydırmayıp içine su almıyorsa kış lastiği de bu durumlardan koruyor" dedi. - ANKARA