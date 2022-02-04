AŞTİ'de 500 polisle denetim; 72 kişiye 52 bin TL ceza

ANKARA Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) 500 polisle yapılan denetimde; koronavirüs tedbirlerine uymayan, kapalı alanda sigara içen ve bilet satmak için bağırarak gürültü kirliliğine yol açan 72 kişiye 52 bin 496 TL ceza uygulandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince halkın yoğun olduğu noktalardan AŞTİ'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 500 polisin katıldığı denetimde, şüpheli kişilerin üst ve valizleri aranırken, giden ve gelen yolcu peronlarında kimlik kontrolü yapıldı. Toplam 1600 kişinin Genel Bilgi Taraması yapıldı. Ayrıca yolcuların Hayat Eve Sığar kodları incelendi. Otogarda emanet bölümündeki eşyalarda da özel eğitimli dedektör köpeklerle arama yapıldı.

72 KİŞİYE PARA CEZASI

Terminalin tüm giriş ve çıkış noktalarında 12 saat süren denetimlerde; bilet satmak için bağıran hatta bazı yolcuların bavulunu almaya çalışarak rahatsız eden çığırtkanlara da işlem yapıldı. Çığırtkanlık yaptığı belirlenen 32 kişi, terminal içinde bulunan polis noktasına götürüldü. Bu kişilere, 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 8 bin 864 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranarak maske takmayan 12, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, kapalı alanda sigara içen 17 ve yoklama kaçağı 3 kişiye de para cezası uygulandı. Böylece toplam 72 kişiye 52 bin 496 TL idari para cezası uygulandı.