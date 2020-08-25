Assassin's Target Filmi
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25.08.2020 13:54 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:57
Kiralık bir kadın katil garip bir ruhani lideri bulma ve yok etme görevini alır.
Yönetmen: Gilles Gambino
Senaryo: Gilles Gambino
Oyuncular: Nikola Stojanovic, Natalia Bilbao, Tiffany Carter, Mat Cruz, Alika Del Sol, Jimena Gala, Gilles Gambino, James Giblin, Eric Goode, Benjamin Lockie, Karina Matas Piper, Rina Ota, Alfie Rowland, Maarten Swaan, Ben Vinnicombe
Filmin Türü: Gizem
Orijinal Adı: Assassin's Target
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İspanya
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 89 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 12.03.2021
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Kaynak: InterSinema.com