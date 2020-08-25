Assassin's Target Filmi Assassin's Target filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Assassin's Target filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Kiralık bir kadın katil garip bir ruhani lideri bulma ve yok etme görevini alır. Yönetmen: Gilles Gambino Senaryo: Gilles Gambino Oyuncular: Nikola Stojanovic, Natalia Bilbao, Tiffany Carter, Mat Cruz, Alika Del Sol, Jimena Gala, Gilles Gambino, James Giblin, Eric Goode, Benjamin Lockie, Karina Matas Piper, Rina Ota, Alfie Rowland, Maarten Swaan, Ben Vinnicombe Filmin Türü: Gizem Orijinal Adı: Assassin's Target Yapımcı Firma: Vişne Production Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: İspanya Orijinal Dili: İspanyolca Filmin Süresi: 89 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 12.03.2021 Assassin's Target Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com