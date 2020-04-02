ASRAD'dan çalışanlarına vefa sözü: İşten çıkarmayacağız.
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Koronavirüs, Danışman, Güncel

ASRAD'dan çalışanlarına vefa sözü: İşten çıkarmayacağız.

ASRİAD Asrın İşadamları Derneği, Yürütme Kurulu toplantısını dijital ortamda gerçekleştirdi.

02.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:54
ASRAD'dan çalışanlarına vefa sözü: İşten çıkarmayacağız.

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman yaptığı basın açıklamasında, "Koronavirüs salgını dolayısıyla ortaya çıkan sıkıntılı durumu en sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için üzerimize düşen ilk görevi yerine getirmek üzere çalışanlarımıza vefa sözümüzün altını çiziyoruz: Koronavirüs sebebiyle hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız" dedi.

Toplantıya ASRİAD'ın tüm şube Başkanları, Başkan Yardımcıları ve Sekreterleri yanında yurtdışı temsilcileri de iştirak etti. Toplantıda ülkemizin korona virüs dolayısıyla geldiği sosyal ve ekonomik durum değerlendirildi. Ekonomide en acil durum olarak çalışanların konumu irdelenirken Genel Başkan Adnan Danışman toplantı sonrası bir basın açıklaması yaptı.

Danışman yaptığı açıklamada "Küresel anlamda büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Öncelikli olarak insan hayatını tehdit eden bu hadise, aynı zamanda büyük bir ekonomik yıkım getirecektir. Hemen her kesimden insanı etkileme gücüne sahip olan bu virüs, özellikle çalışan ve günübirlik gelirle geçinmek zorunda kalan insanlarımızı ve ailelerini çok daha derinden etkileyecektir. Bu durum bizi, çalışanlarımız adına tabii ki endişelendirmektedir. Bu konuda yapabileceklerimizi yapma noktasında hissiyatımızı karar haline getirmeye odaklandık ve ortak olarak Koronavirüs sebebiyle hiçbir çalışanımızı işten çıkarmamak kararı aldık" dedi.

Gerekirse bütçe açığı göze alınarak para bile basılabilir

"Koronavirüs sonrasında ekonomik hayatın ve istihdamın benzer şekilde ivmelenerek devam etmesi için tedbirlerin artırılması şarttır" diye konuşan ASRİAD Genel Başkanı Danışman, kapanmış işletmelerin kimseye bir faydası olmayacağını ifade ederken bütçe açığı anlamına gelecek olsa bile işletmelere destek anlamında para basma, bir kısım gelirlerden vazgeçme, açıktan faizsiz kredi desteği sağlama gibi konuların çok ciddi anlamda düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler

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