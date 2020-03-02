ASPI: Doğu Türkistanlı 80 bin kişi, Çin'de fabrikalarda zorla çalıştırılıyor, alınıp satılıyorlar
Avustralya merkezli düşünce kuruluşu ASPI'nin pazar günü yayınladığı bir rapor, 2017 ile 2019 yılları arasında 80 bin Uygur'un Çin genelindeki fabrikalarda zorla çalıştırıldığını ortaya koydu
02.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:09
Avustralya merkezli düşünce kuruluşu ASPI'nin pazar günü yayınladığı bir rapor, 2017 ile 2019 yılları arasında on binlerce Uygur'un Çin genelindeki fabrikalarda zorla çalıştırıldığını ortaya koydu.
Söz konusu fabrikalar, 83 küresel markanın bu ülkedeki tedarik merkezleri. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com