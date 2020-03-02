ASPI: Doğu Türkistanlı 80 bin kişi, Çin'de fabrikalarda zorla çalıştırılıyor, alınıp satılıyorlar
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ASPI: Doğu Türkistanlı 80 bin kişi, Çin'de fabrikalarda zorla çalıştırılıyor, alınıp satılıyorlar

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu ASPI'nin pazar günü yayınladığı bir rapor, 2017 ile 2019 yılları arasında 80 bin Uygur'un Çin genelindeki fabrikalarda zorla çalıştırıldığını ortaya koydu

02.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:09
ASPI: Doğu Türkistanlı 80 bin kişi, Çin'de fabrikalarda zorla çalıştırılıyor, alınıp satılıyorlar

merkezli düşünce kuruluşu ASPI'nin pazar günü yayınladığı bir rapor, 2017 ile 2019 yılları arasında on binlerce 'un Çin genelindeki fabrikalarda zorla çalıştırıldığını ortaya koydu.


Söz konusu fabrikalar, 83 küresel markanın bu ülkedeki tedarik merkezleri. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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