Aslışah Alkoçlar'ın gelinliğinin hikayesi ortaya çıktı
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Aslışah Alkoçlar'ın gelinliğinin hikayesi ortaya çıktı

09.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:33
Aslışah Alkoçlar'ın gelinliğinin hikayesi ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde gözlerden uzak bir şekilde Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar'ın gelinliğinin hikayesi ortaya çıktı. Alkoçlar, gelinliğin içinde oyuncu anneannesi Hülya Koçyiğit gibi hissetmek istediğini söyleyerek modacı Özgür Masur'dan özel dikim yapmasını istemiş.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, ocak ayında nişanlandığı Kaan Demirağ ile önceki gün sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Alkoçlar'ın Özgür Masur imzası taşıyan sade ve şık gelinliğinin hikayesi ise çok başka çıktı.

GELİNLİĞİNDE ANNEANNESİNDEN ESİNLENDİ

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı konuda Aslışah Alkoçlar'ın gelinliğinin hikayesini şöyle anlattı: "Aslışah Hanım'ın, Özgür Masur'un imzasını taşıyan ve herkesin çok beğendiği gelinliğinin esin kaynağının, Hülya Koçyiğit olduğunu öğrendim. Anneannesi Hülya Koçyiğit'in gençliğine benzetilen Aslışah Hanım, düğününde onun gibi görünmek ve kendini Hülya Koçyiğit gibi hissetmek istemiş. Ve Özgür Masur'a nasıl bir gelinlik istediğini şöyle tarif etmiş: 'Özgür bana öyle bir gelinlik yap ki; anneannemin filmlerindeki o büyüleyici etkisi olan bir gelinlik olsun. Bu gelinlik beni yansıtan yenilikçi, iddialı ama masum olsun. Gelinliğin içinde Hülya Koçyiğit gibi hissedeyim.'

Aslışah Hanım, gelinliğini o kadar çok beğenmiş ki, 'Ortaya çıkan gelinlik hayalimin bile ötesinde' diyor. Anneannesi gibi ömür boyu sürecek mutlu bir evliliği olur inşallah."

Aslışah Alkoçlar'ın gelinliğinin hikayesi ortaya çıktı
Aslışah Alkoçlar'ın gelinliğinin hikayesi ortaya çıktı
Aslışah Alkoçlar'ın gelinliğinin hikayesi ortaya çıktı
Aslışah Alkoçlar'ın gelinliğinin hikayesi ortaya çıktı
Aslışah Alkoçlar'ın gelinliğinin hikayesi ortaya çıktı
Aslışah Alkoçlar'ın gelinliğinin hikayesi ortaya çıktı
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