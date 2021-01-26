Aslışah Alkoçlar hamile mi? Jet açıklama...
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Aslışah Alkoçlar hamile mi? Jet açıklama...

26.01.2021 16:26 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:29
Aslışah Alkoçlar hamile mi? Jet açıklama...

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz ay iş insanı Kaan Demirbağ ile aile arasında gerçekleşen bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz ay iş insanı Kaan Demirbağ ile aile arasında gerçekleşen bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Büyük heyecan yaşayan ikili bu özel günden kareleri sevenleriyle paylaştı. Pandemi sonrası nikah masasını oturmayı planlayan mutlu çift hakkında 'bebek bekliyorlar' iddiası ortaya atıldı.

ASLIŞAH'TAN JET YANIT

28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı. İleride bebek sahibi olmayı çok istediğini belirten Alkoçlar, 'Yine nikahım öncesi masa başı haberi, ileride olmasını çok isterim. Ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın' mesajını paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

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