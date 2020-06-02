Aslışah Alkoçlar: Ablam beni eve almıyor Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar önceki gün Arrmutlu'da objektiflere yansıdı. Balance Box adlı sağlıklı yaşam mekanını denetlemeye gelen Aslışah Alkoçlar muhabirlerle ayaküstü sohbet etti

Kovid-19 salgını nedeniyle dükkanını Temmuz ayında açacağını söyleyen Alkoçlar, "Ben şimdi açmıyorum. Hala çok riskli buluyorum. Temmuz'da açacağım. Açmadan önce bir denetim istedim" dedi. Ablası Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan'ın pandemi süresince evlerinde çıkmadıklarını söyleyen Aslışah Alkoçlar, ablasının kendisini evine kabul etmediği söyledi. Alkoçlar, "Çok özledim ablamı onunla görüşemiyoruz. Çok korkuyorlar. Yaklaşık iki aydır hiç evden çıkmadılar. Beni de eve kabul etmiyorlar. Motosiklet sürüyorum ormanda diye sürekli test yaptırıyorum ama hayır gelemezsin eve diyor. Çok özledim onları" dedi.





