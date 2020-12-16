Aslıhan Tandoğan koronavirüs oldu? Aslıhan Tandoğan kimdir? Aslıhan Tandoğan kaç yaşında, nereli?

Bir çok dizi ve filmlerde rol alan başarılı oyuncu Aslıhan Tandoğan koronavirüs oldu? Aslıhan Tandoğan kimdir? Aslıhan Tandoğan kaç yaşında, nereli?

Aslıhan Tandoğan koronavirüs oldu? Aslıhan Tandoğan kimdir? Aslıhan Tandoğan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ASLIHAN TANDOĞAN KORONAVİRÜS OLDU!

Sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda yaşadıklarını anlatan ünlü isim, 40 yaşında olan ve sürekli spor yapan eşinin hastalığı ağır atlattığını söyledi. Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "2 Aralık'tan beri Kovid-19 tedavisi görüyorum. Artık son günlerim. Eşim de yakalandı ve 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi. Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de Kovid oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden bir kaç kişi daha yakalandı. Çok dikkat ettik ve evde sadece 6-7 kişiydik. Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık."

ASLIHAN TANDOĞAN KİMDİR?

Aslı Tandoğan, 2 Nisan 1979, Ankara doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı arp bölümünden mezun olmuştur. 2002 yılında "Gülüm" adlı dizisiyle oyunculuğa başladı.2005 yılında ilgiyle izlenen "Aşka Sürgün" dizisinde 'Dilan Şahvar' karakteriyle yıldızı parladı. 2007 yılında "Kabadayı" adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaştı. Ayrıca Dudaktan Kalbe'de Kınalı Yapıncak Lamia rolünü almıştır. Star TV'de yayınlanan Behzat Ç. adlı dizide oynamıştır. Daha sonra Fox TV'de yayınlanan Zehirli Sarmaşık dizisinde başrol oynamıştır.

ASLIHAN TANDOĞAN DİZİLERİ!

Gülüm Gül

Çınaraltı

Kurşun Yarası

Büyük Umutlar

Aşka Sürgün

Ah İstanbul

29-30

Dicle

Dudaktan Kalbe

Kapalıçarşı

Behzat Ç.

Zehirli Sarmaşık

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Leyla ile Mecnun

A.Ş.K.

Muhteşem Yüzyıl Kösem