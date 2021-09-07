Aslıhan Karalar tarzını konuşturdu

İş görüşmesi için geldiği Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Aslıhan Karalar, giyim tarzıyla meraklı bakışları üzerinde topladı

Oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Şıklığıyla dikkat çeken Karalar, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"AİLEMLE ZAMAN GEÇİRİYORUM"

Oyuncu, "Yeni projeler için görüşmeler yaptım. Netleşmiş bir projem yok. Uzun süre ailemden uzak kaldım. Yeni bir projeye başlayana kadar ailemle zaman geçiriyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin