Aslıhan Karalar setlere döndü
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Aslıhan Karalar setlere döndü

05.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:13
Aslıhan Karalar setlere döndü

Stanford Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nden aldığı online eğitim nedeniyle oyunculuğa ara veren Aslıhan Karalar setlere döndü.

Stanford Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nden aldığı online eğitim nedeniyle oyunculuğa ara veren Aslıhan Karalar setlere döndü. Oyuncu, Doğu Demirkol ile Murat Özsoy'un kaleme aldığı "Doğu" adlı dizide konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Uzun aradan sonra çekim heyecanı yaşayan Karalar, setten neşeli hallerini sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

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