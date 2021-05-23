Aslıhan Karalar köpeği için dua istedi
Aslıhan Karalar, başka bir köpeğin saldırısına uğrayan kendi köpeğini veterinere götürdü. Ünlü oyuncu, durumu kritik olan minik dostu için dua istedi. İşte detaylar...
Aslıhan Karalar, başka bir köpeğin saldırısına uğrayan köpeği Daisy'i veterinere götürdü. Minik dostunun fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu, takipçilerinden dua istedi. Karalar, "Ah benim güzel yavrum. Nasıl canım acıyor anlatamam. Daisy'e saldıran köpek bağırsaklarını parçaladı, kasıklarını yırttı. Ameliyattan sağ salim çıktı. Bugün durumu kritik. Dualarınız lütfen bizimle olsun" diye yazdı.
Kaynak: Snob Magazin