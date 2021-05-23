Aslıhan Karalar köpeği için dua istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aslıhan Karalar köpeği için dua istedi

Aslıhan Karalar köpeği için dua istedi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aslıhan Karalar, başka bir köpeğin saldırısına uğrayan kendi köpeğini veterinere götürdü. Ünlü oyuncu, durumu kritik olan minik dostu için dua istedi. İşte detaylar...

Aslıhan Karalar, başka bir köpeğin saldırısına uğrayan köpeği Daisy'i veterinere götürdü. Minik dostunun fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu, takipçilerinden dua istedi. Karalar, "Ah benim güzel yavrum. Nasıl canım acıyor anlatamam. Daisy'e saldıran köpek bağırsaklarını parçaladı, kasıklarını yırttı. Ameliyattan sağ salim çıktı. Bugün durumu kritik. Dualarınız lütfen bizimle olsun" diye yazdı.

Aslıhan Karalar köpeği için dua istedi
Aslıhan Karalar köpeği için dua istedi

Kaynak: Snob Magazin

Duygu Özaslan'dan o iddialara videolu cevap
Duygu Özaslan'dan o iddialara videolu cevap
Hesapları karıştıran Gamze Erçel, paylaşımını yanlışlıkla eşi Caner Yıldırım'ın sayfasından yayınladı
Hesapları karıştıran Gamze Erçel, paylaşımını yanlışlıkla eşi Caner Yıldırım'ın sayfasından yayınladı
Oyuncu Akın Akınözü, SMA hastası bebek için dizi çekiminde giydiği takım elbisesini bağışladı
Oyuncu Akın Akınözü, SMA hastası bebek için dizi çekiminde giydiği takım elbisesini bağışladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Deniz Çakır Necati Şaşmaz
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aslıhan Karalar köpeği için dua istedi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 16:33:03. #1.11#

title