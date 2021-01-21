Aslıhan Karalar'ın yeni imajı şaşırttı
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Aslıhan Karalar'ın yeni imajı şaşırttı

21.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:50
Aslıhan Karalar'ın yeni imajı şaşırttı

Ekranların güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Öğlen saatlerinde alışverişe gelen güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaştı. Karalar'ın yeni imajı dikkat çekti

Saçlarını kısaltan ve rengini değiştiren Aslıhan Karalar, yeni imajı ile ilgili, " Bir süredir aklımdaydı saçlarımı biraz değiştirmek. Yakın çevremde bu konuda destek olunca bende imajımı& ; değiştirdim." açıklamasında bulundu.

'HENÜZ NETLEŞMEDİ'

Senaryo okumalarına devam ettiğini söyleyen güzel oyuncu, "Henüz netleşen bir projem yok. Yakın zamanda görüştüğümüz projelerden birisi netleşirse bunu da sizinle paylaşmaktan mutlu olurum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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