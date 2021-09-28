Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin yaşında, nereli? Aslıhan Kapanşahin biyografisi! - Haberler
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Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin yaşında, nereli? Aslıhan Kapanşahin biyografisi!

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Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin yaşında, nereli? Aslıhan Kapanşahin biyografisi!

Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Aslıhan Kapanşahin en son Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde oynayarak büyük çıkış yakalamaıştır. Yeni başlayacak olan Suçlu dizisinde oynayan Aslıhan Kapanşahin'in hayatı merak edilmekte. Peki, Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin yaşında, nereli? Aslıhan Kapanşahin hayatı ve biyografisi nedir?

Babası Şevket Kapanşahin'de bir dönem oyunculuk yapmış ve Samanyolu Tv'de Kalp Gözü dizisinde rol almıştır. Peki, Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin yaşında, nereli? Aslıhan Kapanşahin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Başarılı oyuncu, 2000 yılının Kasım ayında dünyaya gelmiştir. Aslen Karabük'lüdür ve Karabük doğumludur. Bir röportaj'da ailesinin Tekirdağ Çerkezköy'de yaşadığını belirtmiştir. Babası o çok küçük yaşta iken bir ajansa yazdırmıştır. Annesi, abisi ve ablasından her konuda büyük destek görmüştür. Ancak oyunculuk dünyasına girişinde ve gelişiminde özellikle Neşe Çakır'ın büyük bir rol üstlendiğini belirtmiştir. Ayrıca babası Şevket Kapanşahin'de bir dönem oyunculuk yapmış ve Samanyolu Tv'de Kalp Gözü dizisinde rol almıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk dünyasına giriş yapmamış olsa idi psikolog olabileceğini dile getirmiştir. Oyuncu olmaya ise özellikle 2009 senesinde rol aldığı Güneşi Gördüm isimli sinema filminin setinde karar vermiştir. Set ortamından çok etkilenmiş, kendisini beyaz perdede görmenin de oyunculuğa adımı için büyük bir etken olmuştur.

Boyu 1.55 cm, kilosu 47, göz rengi kahverengi, burcu ise Akrep'tir. 2021 yılı itibariyle yaşı 20'dir. Unit Talent Oyunculuk Ajans'ına bağlı olarak oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.

Beni Unutma (2009)

Arka Sokaklar (2011)

Ölümsüz Kahramanlar (2011)

Not Defteri (2014)

Paramparça (Şeyda) (2015)

Sessiz Fırtına (2015)

Yeter (2016)

7 Yüz (2017) (Elif)

Büyük Günahlar (Blu TV) (2017) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Uygun Adım Aşk (2018)

Ufak Tefek Cinayetler (Nilay) (2018)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Mine Mollaoğlu) (2019)

Güneşi Gördüm (2009)

Aşk Ağlatır (2013)

Göl Zamanı (2013)

Karışık Kaset (2014)

Gökten Üç Elma Düştü (2018)

Nasipse Adayız (2020)

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Haber: Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin yaşında, nereli? Aslıhan Kapanşahin biyografisi! - Haberler
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