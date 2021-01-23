Aslıhan Gürbüz: Muhteşem renkli gözler, dudaklar bekliyorlar bizden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aslıhan Gürbüz: Muhteşem renkli gözler, dudaklar bekliyorlar bizden

23.01.2021 10:04 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:09
Aslıhan Gürbüz: Muhteşem renkli gözler, dudaklar bekliyorlar bizden

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Kutsal Motor'un YouTube kanalında yayınlanan "Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler" programının konuğu oldu.

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Kutsal Motor'un YouTube kanalında yayınlanan "Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler" programının konuğu oldu. Gürbüz, Zeynep Ocak'ın "3 sene önce Ayvalık'a taşındınız. Orada hiç bunaldınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hiç bunalma hissetmedim çünkü hayatımın en kötü döneminden geçip oraya gitmiştim. 30 metrekare alanda sadece 3 tabak, 3 bardak vardı ve televizyon yoktu. 3 ay hiçbir şey yapmadan, sadece kendi sesimi dinledim. Kendi marazlarımı keşfettim ve 'Hayatı böyle algılıyorum' dedim. Bu müthiş bir şeymiş. Şu an yaşanılan karantinayı ben, 2 sene önce yaşadım. Bu, müthiş bir özgüven getiriyor. Kendimle barıştım ve artık yalnız yaşayabiliyorum."

Gürbüz, beden olumlama akımıyla farkındalık yaratması hakkında da şunları söyledi:

"Muhteşem renkli gözler, dudaklar bekliyorlar bizden. Kilo vermemizi, burnumuzu yaptırmamızı... Dışarıda sizin güzellik normlarınıza uymayan insanlar var ve ben de böyleyim. Ben mücadelemi verdim, böyle iyiyim."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Cemre Kemer Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Fatih Terim Ünal Karaman Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Tarım Ankara Saldırı Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aslıhan Gürbüz: Muhteşem renkli gözler, dudaklar bekliyorlar bizden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 10:13:31. #1.14#
title