Aslıhan Gürbüz'ü taciz ettiler! Böyle ifşa etti - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aslıhan Gürbüz'ü taciz ettiler! Böyle ifşa etti

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Aslıhan Gürbüz'ü taciz ettiler! Böyle ifşa etti

Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi sevilen dizilerden tanıdığımız oyuncu Aslıhan Gürbüz (38), sosyal medya hesabından kendisini taciz eden şahsı ifşa etti. İşte detaylar...

Sosyal medya üzerinden tacize uğrayan Aslıhan Gürbüz neye uğradığını şaşırdı.

Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, takıntılı hayranı yüzünden zor günler yaşıyor.

DAHA FAZLA DAYANAMADI

Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından kendisini taciz eden şahsı ifşa etti.

"NİYE MUSALLAT OLUYORSUN?"

Gürbüz, paylaşımında "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" ifadelerini kullandı.

ZOR GÜNLER GEÇİRMİŞTİ

Aslıhan Gürbüz 7 senede 4 ameliyat ve 3 ayrı sakatlık yaşadığını açıklamıştı.

Gürbüz, "Dile kolay 2 bel fıtığı ameliyatı, 2 adet köprücük kemiği platini takma-çıkarma, 1 adet fizik tedavisi, 7 ay süren donuk ve çatlak omuz, bir adet diz kapağında kemik iliği ödemi ve menüsküs yırtığı ve yıllar önceki trafik kazamdan yadigar boyun düzleşmem. Şimdi yazarken bile nefessiz kalıyorum" diyerek bir dönem yaşadığı sağlık problemlerini anlatmıştı.

Kısa bir dönem Ege'de yaşayarak zor günleri atlatan Gürbüz'ün sağlık durumu şimdilerde gayet iyi.

Aslıhan Gürbüz'ü taciz ettiler! Böyle ifşa etti

Aslıhan Gürbüz'ü taciz ettiler! Böyle ifşa etti

Aslıhan Gürbüz'ü taciz ettiler! Böyle ifşa etti

Aslıhan Gürbüz'ü taciz ettiler! Böyle ifşa etti

Genç fenomen 'Nice ass' diyerek tacize uğradı, savcılık 'ass' kelimesini farklı çevirince avukat itiraz etti

Genç fenomen "Nice ass" diyerek tacize uğradı, savcılık "ass" kelimesini farklı çevirince avukat itiraz etti

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title