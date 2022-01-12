Aslı Turanlı yeni imajıyla Elçin Sangu'ya benzetildi - Haberler Magazin
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Aslı Turanlı yeni imajıyla Elçin Sangu'ya benzetildi

Aslı Turanlı yeni imajıyla Elçin Sangu'ya benzetildi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Güzel oyuncu Aslı Turanlı, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni projesi için imaj değişikliğine gitme kararı alan oyuncu, sarı saçlarını bakıra boyattı. İşte detaylar…

Güzel oyuncunun yeni saç rengi takipçileri tarafından oldukça beğenilirken, paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Turanlı'nın son halini gören sosyal medya kullanıcıları 'Resmen Elçin Sangu olmuş' yorumunda bulundu. Aslı Turanlı güzel yorumlar için takipçilerine teşekkür etti.

Aslı Turanlı yeni imajıyla Elçin Sangu'ya benzetildi

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