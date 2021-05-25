Aslı Turanlı'ya Sergen Yalçın'ın yeni aşkı soruldu! Cevabı olay oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aslı Turanlı'ya Sergen Yalçın'ın yeni aşkı soruldu! Cevabı olay oldu

Aslı Turanlı'ya Sergen Yalçın'ın yeni aşkı soruldu! Cevabı olay oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Turanlı, geçtiğimiz yaz ayında kısa süreli birliktelik yaşadığı Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yeni ilişkisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Turanlı'nın o açıklamaları...

Beşiktaş'ı hem ligde hem de kupada şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın, kalbini 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdı.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Aslı Turanlı'ya, eski aşkı Sergen Yalçın'ın yeni bir ilişkiye yelken açması soruldu.

"MUTLU OLMASINI İSTERİM"

Turanlı, "Sergen Yalçın benim kıymetli bir arkadaşım. Özel hayatıyla ilgili bir bilgim yok ama mutlu olmasını isterim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak bunu tüm içtenliğimle söylüyorum" dedikten sonra gülümsedi.

Aslı Turanlı'ya Sergen Yalçın'ın yeni aşkı soruldu! Cevabı olay oldu
Aslı Turanlı'ya Sergen Yalçın'ın yeni aşkı soruldu! Cevabı olay oldu
Aslı Turanlı'ya Sergen Yalçın'ın yeni aşkı soruldu! Cevabı olay oldu

Kaynak: Snob Magazin

Sergen Yalçın'ın eski sevgilisine yeni sevgilisi soruldu! Herkesin verdiği cevabı verdi
Sergen Yalçın'ın eski sevgilisine yeni sevgilisi soruldu! Herkesin verdiği cevabı verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aslı Turanlı'ya Sergen Yalçın'ın yeni aşkı soruldu! Cevabı olay oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 20:47:00. #1.11#

title