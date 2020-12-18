ASLI TANDOĞAN ÇOCUKLARINA KAVUŞTU
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ASLI TANDOĞAN ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

18.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:17
ASLI TANDOĞAN ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

Karonavirüsü atlatan Aslı Tandoğan, uzun süredir camın arkasından görebildiği çocuklarına sarıldı. O anları Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Biz Kavuştuk" diye yazdı

Kayınpederi Halil Can Yeşilada'nın cenazesinde ailece koronavirüse yakalandıklarını açıklayan Aslı Tandoğan'dan sevindiren haber geldi. Kendisinin beş, eşi Cahit Tan Yeşilada'nın 13 gün hastanede kalıp, zor bir süreç geçirdiklerini belirten oyuncu, uzun bir aradan sonra çocuklarına kavuştu.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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