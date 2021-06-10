Aslı Şen: Geçmişte ben de palyaço gibi makyaj yaptım
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Aslı Şen: Geçmişte ben de palyaço gibi makyaj yaptım

Aslı Şen: Geçmişte ben de palyaço gibi makyaj yaptım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Simge Fıstıkoğlu'nun kendi sosyal medya hesabında yayınladığı "Anlamlı Sorular" röportaj serisinin bu haftaki konuğu Aslı Şen oldu.

Simge Fıstıkoğlu'nun kendi sosyal medya hesabında yayınladığı "Anlamlı Sorular" röportaj serisinin bu haftaki konuğu Aslı Şen oldu.

Kozmetik markası Ashley Joy kurucusu olan Aslı Şen, doğru makyajın çok önemli olduğunu, çok makyajın kadını güzelleştirmediğini söylerken, bir itirafta bulunarak "Geçmişte ben de palyaço gibi makyaj yaptım" dedi.

Hem Simge Fıstıkoğlu'nun hem de takipçilerden gelen soruları yanıtlayan Aslı Şen, kozmetik işine neden girdiğini anlattı.

"Çocuğumun ilk kalp atışını duyduktan sonra yediğimi, içtiğimi, kullandığım kozmetiği sorgular hale geldim" diyen Şen, markasının ilk tohumlarının bu sorgulamalarla başladığını söyledi.

Eşim istemiyor

Estetik konusunda dozunda, küçük dokunuşlarla, ifadesi değişmeden uygulamalar tercih ettiğini söyleyen Aslı Şen, doğum sonrası göğüs operasyonu geçirdiğini anlattı: "Aslında bir beden daha küçültme operasyonu yaptırabilirim ama eşim istemiyor."

Kaynak: Hürriyet

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Aslı Şen: Geçmişte ben de palyaço gibi makyaj yaptım - Haberler Magazin
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