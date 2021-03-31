Aslı Orcan kimdir? Kırmızı Kamyon Ayşe kimdir, kaç yaşında?

Show TV ekranlarında bu akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler yer alıyor. Dizinin diğer oyuncularından Aslı Orcan da Kırmızı Kamyon 'da Ayşe karakteriyle seyirci karşısına geçiyor. Peki, Aslı Orcan kimdir? Kırmızı Kamyon Ayşe kimdir, kaç yaşında? Aslı Orcan hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.