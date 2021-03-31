Aslı Orcan kimdir? Kırmızı Kamyon Ayşe kimdir, kaç yaşında?
Show TV ekranlarında bu akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler yer alıyor. Dizinin diğer oyuncularından Aslı Orcan da Kırmızı Kamyon 'da Ayşe karakteriyle seyirci karşısına geçiyor. Peki, Aslı Orcan kimdir? Kırmızı Kamyon Ayşe kimdir, kaç yaşında? Aslı Orcan hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Show TV ekranlarında bu akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler yer alıyor. Dizinin diğer oyuncularından Aslı Orcan da Kırmızı Kamyon 'da Ayşe karakteriyle seyirci karşısına geçiyor. Peki, Aslı Orcan kimdir? Kırmızı Kamyon Ayşe kimdir, kaç yaşında? Aslı Orcan hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ASLI ORCAN KİMDİR?
Aslı Orcan,27 Mayıs 1980'daAydın'dadoğan Türk oyuncudur.
1998-2003 Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı – Türk Halk Oyunları bölümü mezunudur. "Magic you ney lames of passion" grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır. Ekol Drama Okulu Sinema Tv Oyunculuğu Bölümü'nde bulunmuş Ayla Algan'dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır. Daha sonra Medcezir (dizi) adlı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır.
Filmografisi
- Sır Kapısı/ Sırlar Dünyası (2002)
- Hekimoğlu (2003)
- Burçak Tarlası (2004)
- Çapkın (2005)
- Sensiz Olmuyor (2005)
- Kaybolan Yıllar (2006) - Yasemin
- İki Yabancı (2007) - Rana
- Yemin (2007-2008) - Yeşim
- Ateş ve Barut (2008) - Yonca
- Cam Kırıkları (2009) - Emel
- Aile Saadeti (2009)
- Karadayı (2012 - 2013) - Serra Aşık
- Kurt Seyit ve Şura (dizi) (2014) - Barones Lola
- Medcezir (2014-2015) Deniz
- Bana Sevmeyi Anlat (2016) Berna
- Kara Yazı (dizi) Elif
- Kırmızı Kamyon (2021) Ayşe
KIRMIZI KAMYON AYŞE KAÇ YAŞINDA?
Kırmızı Kamyon dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Aslı Orcan 1980 doğumlu olup 41 yaşındadır.