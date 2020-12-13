ASLI MELİSA UZUN HEM ALMANYA'DA HEM TÜRKİYE'DE EKRANDA
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ASLI MELİSA UZUN HEM ALMANYA'DA HEM TÜRKİYE'DE EKRANDA

13.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:15
ASLI MELİSA UZUN HEM ALMANYA'DA HEM TÜRKİYE'DE EKRANDA

Star TV'de ilk bölümü ekrana gelen 'Akrep' dizisinde rol alan 2015 Miss Turkey Güzellik Yarışması ikinci güzeli Aslı Melisa Uzun, aynı zamanda Almanya'da da bir dizide ekranda!

Almanya'nın fenomen dizisi 'Verbotene Liebe'nin yeniden çekilen versiyonunda rol alan genç oyuncu, Bobbi Atakan karakteri ile Almanya'daki izleyicinin karşısına çıktı.& ;

1995-2015 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören dizinin yeni bölüm çekimleri temmuz ve ekim ayları arasında Almanya'nın Düsseldorf ve Köln şehirlerinde ile Belçika'da yapıldı. Dizide Aslı Melisa Uzun, Heinz Hoenig, Stephanie Japp, Jo Weil, Frederik Götz, Sina Zadra, Lennart Betzgen ve Livia Matthes gibi ünlü isimlerle birlikte kamera karşısına geçti.

ALMANYA'DA İLK BÖLÜM YAYINLANDI

5 yıl aradan sonra izleyiciyle buluşan 'Verbotene Liebe-Next Generation'ın ilk bölümü ise önceki gün TV Now adlı platformda yayınlandı. Dizide Aslı Melisa Uzun, Bobbi Atakan karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Uzun'un performansı izleyiciden tam not aldı.& ;

ALMANYA'DA "BOBBI" TÜRKİYE'DE "DURU" OLARAK EKRANA GELİYOR!

Aslı Melisa Uzun, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini ekrana getiren 'Akrep'te ise Duru karakteriyle karşımıza çıkıyor. Demet Akbağ'ın hayat verdiği Perihan Emgen karakterinin büyük torunu Duru, Amerika'da okurken annesinin ani ölümüyle eve dönüyor ve tüm hayatı bambaşka bir yöne doğru ilerliyor.

Kaynak: Snob Magazin

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