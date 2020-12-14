Aslı Melisa Uzun, Almanya'nın fenomen dizisinde

Eski Türkiye güzeli Aslı Melisa Uzun kariyerine oyuncu olarak devam ediyor.

Eski Türkiye güzeli Aslı Melisa Uzun kariyerine oyuncu olarak devam ediyor. Uzun, 1995-2015 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören Alman dizisi "Verbotene Liebe"nin yeniden çekilen versiyonunda yer aldı. Almanya ve Belçika'da çekimleri yapılan dizide oyuncu, Bobbi Atakan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Kaynak: Hürriyet