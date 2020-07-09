Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
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Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı

Başrolünde oynadığı 'Babil' dizisinin yeni sezon çekimleri öncesinde tatile çıkan Aslı Enver, bikinili pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
09.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:37

Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan Aslı Enver kalabalık olmayan, kırsal yerlerde seyahat etmeyi tercih ediyor.

36 yaşındaki Aslı Enver, Instagram'dan bikinili fotoğraflarını paylaştı.

Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı

MAKYAJSIZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Doğal güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Aslı Enver, makyajsız haliyle dikkat çekti.

Instagram'da 5,9 milyon takipçisi olan güzel oyuncunun siyah beyaz bikinili paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı

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Haber Yorumları (3)
CAN DEP: Bütün parmaklarimi isirdim yedim simdi parmaksizim...
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EHMÊÊ: Bıyıkları gelmiş
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GERD: Parmağımı ısırmadım.
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