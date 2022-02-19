Aslı Enver-Önder Öztarhan Cephesinde Flaş Gelişme

Şimdilerde 'Sırça' adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanan 37 yaşındaki oyuncu Aslı Enver'dengüzel bir haber geldi.

İddiaya göre; Bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile birlikte olan Enver, evlilik teklifi aldı.

AİLESİYLE TANIŞTI

Arkadaş ortamında tanışan ikiliden 49 yaşındaki Öztarhan, neredeyse Enver'e ilk görüşte aşık oldu ve ailesi ile de tanıştı.

"HEMEN EVLENELİM"

Aslı Enver'e olan aşkıyla oldukça mutlu olan Öztarhan güzel oyuncuya "Hemen evlenelim" teklifinde bulundu. Evliliğe sıcak bakan Aslı Enver'in ise yakın çevresine, "Yazın evlenebiliriz" müjdesini verdiği iddia edildi.

Ahmet Önder Öztarhan kimdir?

Ahmet Önder Öztarhan, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde sürdürdü. Daha sonra University of Massachusetts Amherst'de okudu. Daha sonra aynı üniversitede asistanlık yaptı. 1996 yılında Vepa Kozmetik'te ürün müdürü olarak işe başladı.

2004'te iki yıl süreyle Vepa Group perakende başkanlığı görevini yürüttü. 2006 yılından beri Vepa Group yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor. Vepa Group'a New Balance markasıyla "yılın en başarılı distributörü" ödülünü getirdi.

Shiseido Group Şirketi ile Türkiye kozmetik pazarına ortak girişim platformunu oluşturdu. Birleşmiş Markalar Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Tescilli Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini aldı. Kadın Giyim, Aksesuar ve Ayakkabı Sektöründe dünya markalarının (BCBG ve LIU JO) Türkiye distribütörüdür. Kızlarının annesi Nazlı Keçili'den 2014 yılında boşanmıştır.

Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan ikizlerinden Elif Boyner ile bir dönem aşk yaşamıştır.