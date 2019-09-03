Aslı Enver'in tatil paylaşımındaki tek taş yüzük detayı hayranlarını heyecanlandırdı

03.09.2019 10:44

Sevgilisi Murat Boz'dan ayrı tatile çıkan Aslı Enver, paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Enver'in fotoğrafındaki tek taş yüzük detayı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

AŞKA TAM GAZ DEVAM

İstanbullu Gelin'in yıldız oyuncusu Aslı Enver ile popçu Murat Boz çifti 2015 yılında birlikteliğe başladılar ancak bu süre zarfında iki defa ayrılarak sevenlerini hayal kırıklığına uğrattılar. İlişkilerine üçüncü defa şans veren çift aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor.

TEK TAŞ YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin yeniden barışmasının ardından hayranları düğün haberini beklemeye başladı. Sık sık birlikte görünen ünlü çiftten Aslı Enver, arkadaşlarıyla Kıbrıs tatiline çıktı. Enver, tatil anlarını takipçileriyle paylaşırken, bir fotoğrafındaki detay görenleri heyecanlandırdı. Güzel oyuncunun gün batımı pozunda parmağındaki tek taş yüzük "Evleniyorlar" ihtimalini akıllara getirdi.