Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması
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Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması

04.03.2021 09:14 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:18
Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması

'Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı.

'Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı. 

Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

Geçtiğimiz ay da Aslı Enver, şaşırtan bir harekette bulundu. Enver, Boz'un fan hesabını takip etti. Bunu fark eden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı.

Ünlü oyuncunun bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Enver kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bıraktı.

AYNI EMOJİ! Enver ve Boz iki gün önce de aynı dakikalar içerisinde Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Enver, paylaşımına beyaz kalp emojisi koydu. Boz ise siyah-beyaz kalp emojisi koydu. Eski aşıkların bu paylaşımları yine "Barıştılar mı?" sorusunu gündeme getirdi.

ASLI ENVER'DEN AÇIKLAMA Yaşananlardan sonra Aslı Enver'den açıklama geldi. Ünlü oyuncu, "Yalnızım, bir süre daha da öyle kalmayı düşünüyorum. Böyle çok mutluyum." dedi.

İkilinin hayatında bir süredir kimse bulunmuyor. Ayrılığa üzülen Aslı Enver ve Murat Boz'un hayranları, "Birbirinize bir şans daha verin" çağrısı yapıyor.

Kaynak: Hürriyet

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