Aslı Enver'in neden zayıfladığı ortaya çıktı

Aslı Enver'in son dönemde diyet yaptığı ortaya çıktı. Instagram'dan son halini paylaşan ve fitliğiyle dikkat çeken oyuncunun, yeni projesi için zayıfladığı iddia edildi. İşte detaylar
'Babil' dizisinden sonra ekrana ara veren Aslı Enver'in yeni projesi için diyet yaptığı ortaya çıktı.
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncunun, Instagram'dan yayınladığı son üç karesinde iyice zayıfladığı görüldü.
Enver'in yakın arkadaşı Dolunay Soysert ise, "Aşırı zayıfsınız yapmayın diyet Aslı Hanım" karşılığını verdi.
Son günlerde spor ve diyet yapan Enver'in yeni projesine fit haliyle seyirci karşısına çıkmak istediği öğrenildi.
Binlerce beğeni alan pozlara oyuncu ise, "Yeşil sevenler" yorumunu yaptı. Bu kareye Başak Parlak da kalp emojisi koydu.
Kaynak: Snob Magazin