Aslı Enver'in gizemli arkadaşı!
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Aslı Enver'in gizemli arkadaşı!

Aslı Enver'in gizemli arkadaşı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmde rol almaya hazırlanan oyuncu Aslı Enver'in önceki gün gizemli erkek arkadaşı ile görüntülendiği iddia edildi. İşte o kare...

Gossippasta'nın iddiasına göre; Uzun süredir hayatında kimse olmayan Aslı Enver'in Bağdat Caddesi'nde gizemli erkek arkadaşı ile görüntülendiği öne sürüldü.

Sırtı dönük olan Enver'e eşlik eden beyefendinin kim olduğu merak konusu oldu.

ÖZEL HAYAT AÇIKLAMASI

Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Enver, "Yalnızım, bir süre daha öyle kalmayı düşünüyorum, böyle çok da mutluyum." demişti.

Aslı Enver'in gizemli arkadaşı!
Aslı Enver'in gizemli arkadaşı!
Aslı Enver'in gizemli arkadaşı!

Kaynak: Snob Magazin

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