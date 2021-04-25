Aslı Çini Yaşaroğlu kimdir? Aslı Çini Yaşaroğlu kaç yaşında? Aslı Çini Yaşaroğlu biyografisi!

2014 yılından bu yana TV8 Genel Müdürü olarak Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalında görevini sürdürmektedir. Aslı Çini Yaşaroğlu kimdir? Aslı Çini Yaşaroğlu kaç yaşında? Aslı Çini Yaşaroğlu nereli, mesleği nedir? Aslı Çini Yaşaroğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Show TV'de başarılarla geçen 20 yılın ardından Yaşaroğlu, 2012 yılında Star TV'de Program ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 2013 yılının Kasım ayında Star TV'den ayrılarak, Acun Ilıcalı ile birlikte yeni bir oluşum içine giren TV8'in kadrosuna Genel Müdür olarak katılmıştır. Aslı Çini Yaşaroğlu kimdir? Aslı Çini Yaşaroğlu kaç yaşında? Aslı Çini Yaşaroğlu nereli, mesleği nedir? Aslı Çini Yaşaroğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ASLI ÇİNİ YAŞAROĞLU KİMDİR?

Aslı Çini Yaşaroğlu, 1990-1991 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken Türkiye'nin ilk özel televizyonu olan Star TV'nin program departmanında çalışmaya başlamıştır. 1992 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun olan Yaşaroğlu, Türkiye'nin ikinci özel televizyonu olan Show TV'nin kuruluş aşamasında görev almıştır. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en etkili haber programı olarak gösterilen 32. Gün kadrosunda Mehmet Ali Birand ile birlikte çalışma fırsatı bulan Aslı Çini Yaşaroğlu, 1 yıllık görevinin ardından Show TV Program Departmanına geçmiştir. Program Departmanını takiben; Tanıtım ve Görsel Tasarım Departmanında yöneticilik yaptıktan sonra Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. Show TV'de başarılarla geçen 20 yılın ardından Yaşaroğlu, 2012 yılında Star TV'de Program ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 2013 yılının Kasım ayında Star TV'den ayrılarak, Acun Ilıcalı ile birlikte yeni bir oluşum içine giren TV8'in kadrosuna Genel Müdür olarak katılmıştır.

Aslı Çini Yaşaroğlu, 2014 yılından bu yana TV8 Genel Müdürü olarak Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalında görevini sürdürmektedir.

Mesleğinde verdiği hizmetlerden dolayı Fenerbahçe Rotary Kulübü tarafından 2017 yılında "Meslekte Üstün Hizmet Ödülü" ne layık görülmüştür.

Aslı Çini Yaşaroğlu, ayrıca öğretim görevlisi olarak Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi öğrencilerine 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde "TV Workshop", 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ise "Medya ve İletişim" derslerinde eğitim vermiştir.