Aslanbey'in oğlundan İl Emniyet Müdürü'ne ziyaret

18.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:42

Türk Emniyet Teşkilatının önemli isimlerinden ve Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarından Arslanbey'in oğlu Mahmut Toğuz, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'yi ziyaret etti.



Arslanbey'in adını yaşatmak için İl Emniyet Müdürlüğü binasında hazırlanan Arslanbey Tanıtım Köşesi'ni inceleyen Mahmut Toğuz, babası Arslanbey'in hatıratını içeren kitabı Emniyet Müdürü İnci'ye takdim etti. Arslanbey adına oluşturulan tanıtım köşesi sebebiyle şükranlarını ve memnuniyetini ifade eden Toğuz, İl Emniyet Müdürü İnci ile makamında sohbet etti.



İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ise, Arslanbey'in Türk Emniyet Teşkilatında ve Kurtuluş Mücadelesinde önemli bir yeri olduğunu, kahraman halkın bağrından çıkmış büyük bir şahsiyet olduğunu, Başkomiser Arslanbey'i her polisin örnek alması gerektiğini ifade etti.



Arslanbey, kurtuluş mücadelesi yıllarında Trablusşam'da Serkomser (Başkomiser) rütbesiyle görev yapmakta iken, "Doğduğum Kent İşgal altındayken buralarda duramam" diyerek Kahramanmaraş'a dönüp, yurdun düşman işgalinden kurtarılmasında önemli rol almıştı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA