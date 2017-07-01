Aslanapa'da Garaj Yangını

Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki garaj yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Çapraz sokak'ta Abdullah Güleç isminde vatandaşa ait olan evin garajında yangın çıktı.



Mahalle sakinlerinin Aslanapa İtfaiye ekiplerine haber vermesi ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın yandaki eve sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında garaj içerisinde araç olmadığı ancak garajın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA