Aslanapa'da çok amaçlı oyun alanı yapımına başlandı - Haberler
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Aslanapa'da çok amaçlı oyun alanı yapımına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Aslanapa'da çok amaçlı oyun alanı yapımına başlandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki okul bahçesine yapılacak çok amaçlı oyun alanına beton atma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki okul bahçesine yapılacak çok amaçlı oyun alanına beton atma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Çalköy Caddesinde bulunan Aslanapa İlk ve Ortaokul bahçesine "çok amaçlı oyun alanı" beton atma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Gökhan Gürel çalışma ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

Aslanapa'da çok amaçlı oyun alanı yapımına başlandı

Aslanapa'da çok amaçlı oyun alanı yapımına başlandı

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