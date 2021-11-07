Aslanapa'da çok amaçlı oyun alanı yapımına başlandı
Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki okul bahçesine yapılacak çok amaçlı oyun alanına beton atma çalışmalarına başlandığı bildirildi.
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki okul bahçesine yapılacak çok amaçlı oyun alanına beton atma çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Cumhuriyet Mahallesi, Çalköy Caddesinde bulunan Aslanapa İlk ve Ortaokul bahçesine "çok amaçlı oyun alanı" beton atma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Gökhan Gürel çalışma ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA