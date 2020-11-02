Aslan Gülman kimdir? Aslan Gülman kaç yaşında, nereli?

Feryal Gülman ile Kemal Gülman çiftinin oğulları olan Aslan Kemal Gülman hayatı araştırılıyor. Ünlü iş insanı Kemal Gülman gündemdeki yerini korurken, oğlu Aslan Gülman kaç yaşında, nereli merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...

Aslan Gülman, koronavirüs sürecinde gerçekleştirdiği parti ile magazin gündemine oturdu. Cadılar Bayramı partisi düzenleyen Aslan Kemal Gülman'ın partisindeki 270 davetliye 930 TL para cezası kesildi. Peki, Aslan Gülman kimdir?

ASLAN GÜLMAN KİMDİR?

Ünlü iş insanı Kemal Gülman ve Feryal Gülman çiftinin oğludur. Gülman, İsviçre'deki The Tassis School'dan mezun oldu. Lugano'daki mezuniyet törenindeboşanma davaları devam eden anne ve babası ise 10 ayın ardından ilk kez bir araya gelmişti.

Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti 2015 yılında boşandı. Aslan Kemal, ABD Los Angeles'taki Pepperdine Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.